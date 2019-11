Exclusief voor abonnees Het blijft zoeken naar vermiste Antwerp-supporter 16 november 2019

De Antwerpse politie heeft gisteren de zoektocht naar de vermiste Antwerp-supporter Ben Vanleene (28) voortgezet. Rond half zes werd de zoektocht opnieuw gestaakt. "We gaan bekijken wat de volgende acties zijn", klonk het. De voorbije dagen werd de omgeving van het Sportpaleis uitgekamd - zonder resultaat. De politie zocht in de ruime omgeving van de Slachthuislaan, waar Ben te zien is op camerabeelden, en de civiele bescherming speurde met een sonarboot het Lobroekdok af. De 28-jarige Vanleene verdween afgelopen zondag nadat hij die namiddag de wedstrijd RAFC tegen Club Brugge had bijgewoond in het stadion aan de Bosuil.