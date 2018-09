Het blijft wisselvallig HET WEER 06 september 2018

Een storing zorgt vanochtend voor zwaarbewolkt, betrokken weer. Regelmatig valt er regen of zijn er enkele buien. Na de middag wordt het droger vanuit het westen en volgen er brede opklaringen. In het oosten breekt de zon pas op het einde van de dag door. Maxima rond 18 graden en er staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vannacht is het eerst droog, met brede opklaringen. De bewolking neemt echter toe vanuit het westen en na middernacht komt er regen opzetten, die gestaag naar het oosten schuift. Minima rond 11 graden. De komende dagen komt er tussen de hoge luchtdruk ten zuiden en de lage luchtdruk ten noorden van ons land een westelijke luchtstroming op gang. De ene keer krijgen we invloed van de hoge, de andere keer van de lage luchtdruk. Het blijft dus wisselvallig, maar tussendoor is er ook ruimte voor droger weer met wat zon. Morgen kan er 's ochtends wat regen vallen, nadien wordt het droog met opklaringen. Na de middag is er meer zon. Het is echter koud, bij maxima rond 16 graden. Zaterdag zijn er veel wolken, maar meestal is het droog. Na de middag is een enkele bui wel mogelijk en 's avonds brengt een storing regen met zich mee. Temperaturen tot 18 graden. Zondag schuift lucht met veel wolken over onze streken. Gevolg: perioden van regen of buien. Na de middag valt er nog maar af en toe een drupje. Maxima rond 19 graden.

