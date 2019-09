Exclusief voor abonnees Het blijft ook droog in ons land 12 september 2019

De regen van gisteren? Die zet helaas geen zoden aan de dijk voor de droogte in ons land. Het mooie weer nam gewoon een schrikkeldag, want ook de komende twee weken wordt zonnig en droog weer voorspeld. "Het grondwaterpeil staat nog altijd laag tot zeer laag, vooral in het westen van het land", zegt Katrien Smet van de Droogtecommissie. Al helpt het wel dat het iets kouder is buiten: "Dat vermindert de verdamping en ook het algemene verbruik van mensen daalt. Nu de vakantie voorbij is, worden ook geen zwembadjes meer gevuld en ook de tuinen worden minder besproeid. Dat scheelt. Al telt uiteraard elke druppel. De voorraden moeten terug aangevuld zijn tegen het voorjaar." (BCL)

