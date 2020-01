Exclusief voor abonnees Het beste jaar ooit 03 januari 2020

00u00 0

Prachtig opiniestuk door Jan Segers, zelden zo een mooie verzamelde realiteit gelezen. 2019 bleek het beste jaar ooit te zijn geweest. De trend zal zich nu keren, 'The Only Way Is Up' was een hit uit de vorige eeuw. Elke medaille heeft twee kanten, iedere stilte gaat een storm vooraf, gratis heeft nooit bestaan, iedere rekening moet worden betaald, kijk naar Pia. Elke schim lost zichzelf ooit op, zie de Anuna's en de Greta's van deze wereld. Iedere kleine wordt groot, kijk naar Tom Van Grieken. Alleen dood en belastingen zijn zekerheden, zie de banken. Wie op een voetstuk staat, wankelt vroeg of laat, zie de politici. De kunst en het geluk als mens binnen dit hele circus bestaat erin om dit alles naar echte belangrijkheid te beoordelen en te zorgen dat je eigen wereldje je iedere dag opnieuw gelukkig maakt en dat je dit alles rustig mag doorstaan. In mensentaal: ervaring maakt je rijker.

Bert Visschers, Hasselt

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis