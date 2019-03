Het beste hostel ligt in Praag Check-In 02 maart 2019

Het online-boekingsplatform Hostelworld.com reikt elk jaar de 'Hoscars' uit, dat zijn prijzen voor de beste hostels ter wereld. De bekroning gebeurt op basis van meer dan een miljoen recensies van reizigers, en criteria als hygiëne, ligging en gezelligheid. Hedendaagse jongerenhostels gaan volop voor budgetdesign en hebben niets meer vandoen met de 'jeugdherbergen' van vroeger. Je geniet er voor weinig geld van een relaxte logeervaring en hoeft niet per se een rugzaktoerist te zijn om er te verblijven. Dat blijkt ook uit de winnaar: hostel TheRoadhouse in Praag, dat naast vier awards ook de prijs voor het beste hostel voor soloreizigers in de wacht sleepte. Het nieuwe hostel heeft een topligging in de oude stad op tien minuten van het Oude Stadsplein. Het wordt uitgebaat door twee Canadezen. De badkamers, keuken en gemeenschappelijke ruimtes hebben een eigentijdse inrichting. Je slaapt er in een dorm met vier of acht bedden, en dat maakt het ook zeer geschikt voor gezinnen en familiegroepjes.

