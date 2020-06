Exclusief voor abonnees Het begint thuis 06 juni 2020

Het is een taboe zo groot als een huis. En toch is het één van de grootste en dodelijkste plagen van alle tijden. Alle ouders, ongeacht afkomst, hebben de verdomde plicht dit bespreekbaar te maken. Onze kinderen moeten weten waar racisme in het verleden toe heeft geleid. Gaskamers, de Ku Klux Klan, openbare vernederingen en laag bij de grondse opmerkingen... Leer je kinderen respect te hebben voor iedereen.

Jean-Paul Dullers, Bornem

