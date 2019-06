Exclusief voor abonnees Het begint te borrelen bij Open Vld: burgemeesters pleiten voor confederalisme en gesprek met Vlaams Belang Dieter Dujardin en Isolde Van Den Eynde

04 juni 2019

05u00 5 De Krant Een week na de verkiezingsnederlaag beginnen de frustraties op te borrelen bij Open Vld. Eén burgemeester lanceert een petitie pro confederalisme, een andere klaagt in een open brief aan hoe de deur voor Vlaams Belang werd dichtgeslagen. Ook bij de toppers heerst nervositeit, vooral dan over elkaars carrièreplannen.

Relatief stil bleef het tot nu toe in de Melsensstraat. Van alle regeringspartijen deelde Open Vld weliswaar het minst in de klappen, maar de liberalen zouden zichzelf niet zijn mocht er na een nederlaag geen interne kritiek opstijgen. Dat de messen op zak blijven, heeft enkele redenen. Direct na 26 mei sprak de top af om eerst de nu al aartsmoeilijke regeringsvorming af te wachten, en sowieso zijn er in maart 2020 voorzittersverkiezingen. Bovendien valt het maar moeilijk hard te maken dat 'mirakelvoorzitter' Gwendolyn Rutten de voorbije zeven jaar een slecht parcours heeft gereden. Dat het te veel om de poppetjes draaide in de campagne, is naast de kwestie. Dat de liberalen na één slechte peiling - die achteraf fout bleek - compleet hun zelfvertrouwen kwijtspeelden, is fundamenteler.

