Het begint met 4 geschrapte vluchten. Maar waar eindigt het?

Welke organisatie heeft de boeken neergelegd?

De Britse Thomas Cook Group plc (plc is de Britse variant van een nv) is failliet verklaard. Daardoor zijn alle activiteiten van dat bedrijf meteen stilgelegd. Tienduizenden Britten die momenteel op vakantie zijn en met Thomas Cook vlogen, kunnen niet met die maatschappij terugkeren. Zij zullen de komende dagen en weken teruggevlogen worden met charters van de Britse overheid en via andere maatschappijen. Het gaat om de grootste Britse repatriëringsoperatie in vredestijd ooit.

Thomas Cook België - met dochterondernemingen Neckermann en Pegase - is voor alle duidelijkheid niet failliet. Anders dan in Groot-Brittannië heeft Thomas Cook bij ons sinds enkele jaren ook geen eigen luchtvaartmaatschappij meer. Vluchten worden voornamelijk uitgevoerd via Brussels Airlines.

Ik ben op vakantie met Thomas Cook. Geraak ik nog thuis?

Voor de landgenoten in het buitenland - een 10.000-tal - zijn er volgens Thomas Cook België (TCB) voorlopig geen gevolgen. "Hun reis kan verder verlopen zoals gepland", zegt woordvoerster Leen Segers. "Onze klanten worden op hun bestemming geïnformeerd dat voor TCB alles gewoon blijft verlopen, zoals afgesproken."

Eerder gisterochtend had TCB al volgende mededeling rondgestuurd: "We betreuren het dat de Thomas Cook Group geen oplossing gevonden heeft voor haar financiële uitdagingen en bijgevolg de boeken heeft neergelegd. We begrijpen dat dit veel vragen oproept bij onze klanten en stellen alles in het werk om dit zo goed mogelijk op te lossen."

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines besliste gisteravond laat evenwel om vier vluchten die vandaag "uitsluitend voor Thomas Cook België" uitgevoerd zouden worden, te schrappen. Reden: de touroperator zou de afgelopen weken z'n rekeningen niet betaald hebben. Mogelijk volgen er de komende dagen nog meer annuleringen.

Mijn hotel vraagt me te betalen. Ga ik hierop in?

Het overkwam al meerdere toeristen in Tunesië: boze hoteleigenaars die plots eisten dat ze hun - reeds betaalde - reis nóg eens afrekenden. Hotels worden vaak pas enkele weken na een vakantie door de touroperator betaald en sommige vrezen hun geld nooit meer te zien.

TCB en consumentenorganisatie Test-Aankoop raden Belgen ten stelligste af te betalen en vragen hen meteen contact op te nemen. Ook Koen van den Bosch, CEO van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR), noemt een dergelijke eis "volkomen onwettig". "Het zijn momenteel vooral Britse toeristen die hiermee geconfronteerd worden, voor Belgische klanten is dat gelukkig nog minder het geval. Maar als het je toch overkomt, weiger dan alleszins te betalen en verwittig zowel TCB als je lokale reisbegeleiding. Bovendien kan je een klacht indienen bij de plaatselijke autoriteiten. En het is altijd nuttig om voor vertrek je trip te registreren via 'Travellers Online', een tool van de FOD Buitenlandse Zaken."

Ik heb een vlucht geboekt bij het Britse Thomas Cook. Wat nu?

Minder goed nieuws is er voor vakantiegangers die zelf vliegtuigtickets gekocht hebben bij de Britse luchtvaartmaatschappij Thomas Cook. Die is immers failliet en zal dus geen vluchten meer uitvoeren. Ook komt het Garantiefonds Reizen (zie verderop) in zo'n geval niet tussen.

Ik vertrek binnenkort op vakantie met Thomas Cook. Gaat mijn reis door?

Gisteren zijn de vertrekkende vakanties vanuit België gewoon doorgegaan. Woordvoerster Leen Segers benadrukt dat TCB ook de komende weken "het nodige zal doen zodat de mensen op reis kunnen vertrekken". Of ze garanties kan bieden dat dit zéker het geval is? "Daar kan ik geen uitspraken over doen." Zeker na de beslissing van Brussels Airlines om 'pure' Thomas Cook-vluchten te schrappen, ziet het er op dat vlak niet goed uit. Voorlopig kan je ook geen nieuwe reizen meer boeken bij TCB, "uit voorzichtigheid". Je geboekte vakantie afzeggen, is evenmin een optie. Leen Segers: "Mensen die dat doen, zullen annulatiekosten moeten betalen."

Ik heb een reiscadeaubon van Thomas Cook. Kan ik die nog gebruiken?

Aangezien je voorlopig geen nieuwe boekingen kan doen bij Thomas Cook, is je reiscadeaubon momenteel waardeloos. Als Thomas Cook België uiteindelijk gewoon doorgaat of als er een overnemer wordt gevonden, kan je je bon wel nog gebruiken.

Hoe bereik ik Thomas Cook?

De 86 kantoren van dochteronderneming Neckermann zijn gewoon open en ook de 'vakantielijn' (070/23.39.06) is bereikbaar, net als de chat. "Klanten kunnen daar terecht met specifieke vragen", aldus nog Segers. Gistervoormiddag régende het alvast oproepen van ongeruste Belgen. Op Brussels Airport is de bemande desk van Thomas Cook al bijna twee jaar dicht, omdat TCB geen eigen vliegmaatschappij meer heeft. "Onze belangrijkste partner is Brussels Airlines. Daar kunnen klanten terecht met vragen over hun vliegreis." Ook Test-Aankoop heeft een nummer geopend: 02/542.34.34. "We informeren mensen over hun rechten", zegt woordvoerder Simon November. Tot slot kunnen toeristen die al op hun bestemming zijn zich wenden tot de reisleiders.

Wat is het Garantiefonds Reizen precies?

Vroeger waren vakantiegangers hun geld of voorschot doorgaans kwijt als hun reisbureau of touroperator op de fles ging. Vandaag komt zo'n situatie gelukkig bijna niet meer voor, met dank aan het Garantiefonds Reizen. De bijna 500 aangesloten reisorganisaties - waaronder Thomas Cook België - staan een deel van hun omzet af om de kas te spijzen. Sinds de oprichting in 1995 is het fonds al tussengekomen voor ruim 24.000 reizigers, goed voor een bedrag van 9,4 miljoen euro. Let wel: het Garantiefonds dekt enkel (pakket)reizen die geboekt zijn via een aangesloten reisbureau, -organisator of doorverkoper. Wie z'n vluchten en hotel zelf reserveert, kan sowieso geen aanspraak maken op een vergoeding.

Wat als Thomas Cook België toch failliet gaat?

Als uw geplande reis met TCB alsnog geschrapt wordt, zijn er twee opties: het Garantiefonds betaalt u de reissom of het betaalde voorschot volledig terug óf het zoekt een oplossing zodat u toch nog op reis kunt vertrekken. Voor welke optie er gekozen wordt, hangt af van de omstandigheden. Als uw hotel of luchtvaartmaatschappij al betaald is, gaat de reis het best gewoon door. Vaak zoekt het Garantiefonds dan een nieuwe touroperator om de boeking over te nemen. "Dat is tot nu toe altijd gelukt", klinkt het. Is dat niet zo of werkt het hotel bijvoorbeeld niet mee, is het beter de vakantie te annuleren. Als u uw reis al geboekt had, maar er nog niets voor betaalde, krijgt u uiteraard geen vergoeding.

Mocht TCB failliet gaan terwijl u al op vakantie bent, dan regelt het Garantiefonds Reizen alle praktische beslommeringen. Afhankelijk van de situatie kan er beslist worden om u vroeger naar huis te laten keren of om u uw vakantie te laten uitdoen. Algemeen directeur Mark De Vriendt van het fonds verzekert dat er voldoende middelen in kas zijn om, in het worstcasescenario, Belgen te repatriëren. Er is alvast een taskforce opgericht die de gebeurtenissen op de voet volgt en preventieve contacten legt.

Wie een schadedossier wil indienen, kan dat via de website van het Garantiefonds (gfg.be). De eventuele uitbetaling kan, afhankelijk van de omvang van het faillissement, wel even op zich laten wachten.