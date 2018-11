Het bedrijf gaat ook de strijd aan met schoonheidssalons 28 november 2018

00u00 0

Na de farmasector werpt Medi-Market zich nu ook op de sector van de schoonheidssalons en -instituten. In Waterloo is het eerste salon geopend als test. Maar zes andere vestigingen staan op de agenda. Net als bij de farmasector laakt CEO Yvan Verougstraete de hoge prijzen bij de schoonheidssalons. "We hebben de markt gescand en stelden vast dat de marges veel te hoog zijn. Veel van die salons zijn alleen toegankelijk voor de 'happy few'. We willen dat democratiseren, en toegankelijk maken voor meer mensen. Maar zonder aan kwaliteit in te boeten."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN