Het bed van Gert Verhulst Onze columniste NADINE VAN DER LINDEN 02 juni 2018

Wat is dat toch, met dat bed op de boot van Gert Verhulst? Geen Bekende Vlaming kan daar zijn hoofd op het kussen leggen of er komen tranen. Deze week was het opnieuw van dat, de foto stond donderdag in uw krant: links lag James Cooke, rechts Rob Vanoudenhoven die geëmotioneerd raakte toen hij het over de alcoholverslaving van zijn vader had. Ook bij Tanja Dexters, Ann Van Elsen, Kristel Verbeke en Wendy Van Wanten kwam er al een stukje hartzeer los. En voor u het aan de oestrogenen wijt: ook bij Bart Tommelein.

