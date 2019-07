Exclusief voor abonnees Het Atomium Professor PI 20 juli 2019

Op de nationale feestdag van 21 juli zal het Atomium weer in het centrum van de festiviteiten staan. Het ontwerp van André Waterkeyn en de broers Polak is een wiskundig kunstwerk: het heeft acht bollen op de hoekpunten van een kubus met één bol in het midden en elke bol is bedekt volgens een vorm die wiskundigen een 'disdyakis dodecahedron' noemen. Dat is een veelvlak met 48 zijvlakken die allemaal dezelfde driehoeken zijn, al zijn ze niet regelmatig. De geometrische vorm behoort tot de familie van de Catalaanse veelvlakken, naar de Frans-Belgische wiskundige Eugène Catalan (Brugge 1814 - Luik 1894), die het in 1865 voor het eerst beschreef.

