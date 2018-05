Het afscheidsinterview van Radja Nainggolan: "Ik ben triest man. Martinez pakt me mijn jongensdroom af" NIET MEE NAAR RUSLAND: NAINGGOLAN HAAKT DEFINITIEF AF ALS RODE DUIVEL NP

22 mei 2018

06u33 8 De Krant De populairste Duivel zwaait af. Zodanig ontgoocheld dat hij weer niet naar het WK mag. "Martínez heeft me mijn jongensdroom ontnomen." Ziehier: het afscheidsinterview van Radja Nainggolan (30), volksheld zonder podium.

Dit is dus het einde als Rode Duivel?

"(Met klem) Ja. Het is genoeg geweest. Mijn afscheid bij de Rode Duivels staat vast. Ik ga niet blijven vechten. Op een bepaald moment geeft iemand die in het ziekenhuis strijdt tegen de dood het ook op, hè. Kijk, ik had me vooraf al voorgenomen om te stoppen als ik niet mee naar het WK zou mogen. (Stilte) Het klopt dat ik vorig jaar ook even heb overwogen me niet langer beschikbaar te stellen voor België, maar toen hoopte ik nog altijd om mee te kunnen naar Rusland - zo'n WK meemaken was mijn jongensdroom. Dat wordt me nu ontnomen. Ik verdiende het nochtans."

