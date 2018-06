Hét accessoire van dit jaar BLOOT BOVENLIJF 23 juni 2018

Van de gespierde blote basten bij Dolce & Gabbana tot de halfnaakte magere jongens bij Saint Laurent: de grootste gemene deler van de mannenmodeweken was het bloot bovenlijf. Waar vorige modeshows voor de herfst en winter in het teken stonden van discretie en zedigheid, was de boodschap van dit seizoen net het tegenovergestelde: trek alles uit en laat zien wat je in huis hebt. In de finale van de show van Saint Laurent liepen zeven halfnaakte jongens de catwalk over met hun bovenlichaam bedekt in zilveren glitters. Bij Dolce & Gabbana was er een gespierde jongen in boxershort en in het lookbook van Loewe is zelfs een model poedelnaakt op een stoel te zien. Waarom? Modebijbel 'Vogue' denkt dat de ontwerpers een boodschap willen verspreiden aan alle geslachten en seksuele geaardheden. "Hoewel we in moeilijke tijden leven, moeten we onszelf vrij voelen en dat moeten we ook tonen aan de buitenwereld."

