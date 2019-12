Exclusief voor abonnees Herzele steunt De Vuyst met mars 17 december 2019

In nood kent men z'n vrienden. Sofie De Vuyst wordt eind volgende week een hart onder de riem gestoken door haar collega's bij de gemeente van Herzele. Eind november raakte bekend dat De Vuyst positief testte bij een controle buiten competitie op 19 september. In afwachting van haar B-staal wordt op zondag 29 december in Herzele een mars gehouden om haar moreel te steunen. De Vuyst - die een diploma rechten heeft en deeltijds aan het werk is bij de gemeente van Herzele - traint momenteel in Calpe.