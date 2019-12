Exclusief voor abonnees Herygers leert kinderen veldrijden 20 december 2019

00u00 0

De Ethias Cross Bredene vindt op maandag 30 december plaats in recreatiedomein Grasduinen. De dag start met een jeugdinitiatie. Onder begeleiding van voormalig wereld- en Belgisch kampioen Paul Herygers kunnen de kinderen (tussen 6 en 12 jaar) in een ongedwongen sfeer enkele ingekorte rondjes over het parcours afleggen. Afspraak om 8.30 uur via de ingang van de Zandstraat. Inschrijven kan tot 27 december via ethiascross.be/bredene/jeugdinitiatiebredene. (LBB)