Hervormingsvoorstel RSZ raakt enkel kleinere clubs 21 januari 2019

De Pro League heeft zijn voorstel klaar om de hervorming van de fiscale en RSZ-voordelen van de voetbalclubs aan te pakken. Zo wil CEO van de Pro League Pierre François het maximumjaarloon waarop sociale zekerheid betaald moet worden optrekken van 27.919 euro naar 55.657 euro. Dat lijkt heel wat, maar in de praktijk komt dat voor de grootverdieners neer op een stijging van amper een paar procenten. Een profvoetballer met een jaarloon van 1 miljoen euro zou zijn RSZ-bijdrage zien stijgen van 886 euro naar 1.776 euro op maandbasis. In concreto komt het erop neer dat de grotere clubs deze aanpassingen amper zouden voelen. De kleinere clubs zouden de dupe zijn. Want voor spelers die minder dan dat maximum verdienen, moet 38,07 percent werkgevers- en werknemersbijdrage worden betaald op het reële loon. "Dit is absoluut niet correct", reageert Herman Wynants, manager van 1B-ploeg Westerlo. "Voor kleinere clubs zoals wij komt dat neer op 30% percent van ons budget. Voor grote clubs met een budget van 30 à 40 miljoen praten we over amper een paar percentjes van het budget. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de kleinere clubs de grootste last zouden dragen. Ik begrijp niet dat Pierre François zoiets nog maar durft voor te stellen en dan nog zonder ons te consulteren." Op 5 februari komt het paritair comité voor de sport opnieuw samen om zich over de kwestie te buigen. (KDZ)

