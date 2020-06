Exclusief voor abonnees Hervorming kindergeld had invloed op geboorteplanning 19 juni 2020

Een kind kost je een huis, dus gaan aanstaande ouders weleens cijferen. De hervorming van het kindergeld had dan ook invloed op de gezinsplanning. Het aandeel eerstgeborenen lag in 2019 hoger dan normaal, terwijl er minder derde en volgende kinderen werden geboren dan in 2018. Net op 1 januari 2019 is het Groeipakket ingevoerd, ter vervanging van het kindergeld. Voor een eerste kind kreeg je vroeger 90 euro bijslag per maand, dat werd plots 162 euro. Een aantal jonge ouders heeft daar blijkbaar op gewacht. Gezinnen die een derde of vierde kindje wilden, hebben zich eind 2018 dan weer gehaast om nog in de regeling te vallen waarbij men 259 euro krijgt per maand, in plaats van 162.

