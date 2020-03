Exclusief voor abonnees Hervallen metro-aanvaller opgepakt ... en vrijgelaten 16 maart 2020

00u00 0

De onderzoeksrechter in Brussel heeft een man die vrouwen op de metro in Brussel aan- en lastigviel vrijgelaten. Opvallend, want er liep tegen dezelfde man al een onderzoek wegens gelijkaardige feiten.