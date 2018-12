Heruitvinder van de tv. Vanuit z'n tuinhuis 62 JONAS GEIRNAERT 20 december 2018

Jonas Geirnaert (36) is de man die televisie in Vlaanderen heeft heruitgevonden, als we Telenet-baas John Porter mogen geloven. En hij is niet de enige die dolenthousiast is over 'De dag', de fictiereeks die Geirnaert samen met vriendin Julie Mahieu schreef. Vanaf begin volgend jaar is die op VIER te zien, maar via 'Play More' werden er al één miljoen afleveringen opgevraagd van de twaalfdelige serie die u naar het puntje van uw stoel zal duwen. Al tien jaar liep Mahieu rond met het idee om iets te maken over een gijzeling in een bank. De voorbije vier jaar werkte het koppel dag in, dag uit aan de reeks. In hun camper in Australië, in een hutje in Thailand of simpelweg in hun tuinhuis. "En toch zijn de momenten waarop we aan het einde van de dag een wrang gevoel overhielden aan een meningsverschil op één hand te tellen." (BHL)

