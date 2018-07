Herstellen van thriller 04 juli 2018

Ballen kwamen er niet aan te pas voor de basisspelers. Daags na de 3-2-overwinning tegen Japan stond de dagindeling van de Rode Duivels in functie van 'recovery'. Zo gingen onder meer Dries Mertens, Moussa Dembélé, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen en Nacer Chadli fietsen, terwijl Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Thomas Meunier en Yannick Carrasco naar de fitnesszaal trokken met assistent Thierry Henry. Om 17 uur was er nog een lichte training met de bal voor de invallers. Vandaag om 15.45 uur onze tijd trainen de Rode Duivels opnieuw in het basiskamp in Dedovsk. (PJC)