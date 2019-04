Exclusief voor abonnees Herstelde Pelé terug in Brazilië 10 april 2019

00u00 0

Het Braziliaanse volk haalt opgelucht adem. Pelé (78) is terug thuis nadat hij vorige week in Parijs opgenomen werd in het ziekenhuis met opkomende koorts. Volgens Franse media kwam dat door een urineweginfectie. Gisteren bedankte de legende alle artsen voor de goede zorgen. "Frankrijk heeft niet alleen geweldige spelers, maar ook geweldige dokters", aldus Pelé. "Ik bedank iedereen die mij de afgelopen dagen heeft gesteund." (VDVJ)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen

Meer over Pelé

sport

sportdiscipline

voetbal

Parijs