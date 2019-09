Exclusief voor abonnees Herst is begonnen, maar de zon weet het nog niet 23 september 2019

Ah, de herfst. Seizoen van stevige boswandelingen tussen neerdwarrelende bladeren. Of, anno 2019, van een strand vol bakkende en bradende mensen in Oostende, en van kinderen die zich uitleven in de waterpartijen van Park Spoor Noord in Antwerpen. Zaterdag is de herfst officieel van start gegaan, maar daar trok de zon zich het hele weekend niets van aan. Gisteren steeg het kwik in Ukkel zelfs tot 26 graden, goed voor de warmste 22 steptember ooit. Het vorige record - 25,9 graden - dateert van 1989. De komende dagen krijgen we volgens onze weervrouw Jill Peeters trouwens wél typisch herstweer.

