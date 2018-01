Hersenfuncties gaan na 3 maanden cel al achteruit 24 januari 2018

Wie opgesloten wordt in de gevangenis, kan zich drie maanden later minder goed concentreren en heeft minder controle over zijn gedrag. Dat blijkt uit het onderzoek van de Nederlandse doctoraatstudent Jesse Meijers die 37 gedetineerden in voorlopige hechtenis testte tijdens hun eerste week opsluiting en drie maanden later. "Het is van belang om de leefomgeving van gedetineerden zodanig aan te passen dat ze zich beter kunnen integreren na hun opsluiting", aldus Meijers. "Vervang het uurtje luchten op de koer door een uur sporten of zorg voor meer werk- en studiemogelijkheden binnen de gevangenismuren. Hoe inactiever men is - veel gedetineerden spenderen vaak 10 uur in hun cel naast de 8 uur slaap per nacht - hoe geagiteerder men wordt." (KSN)

