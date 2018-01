Herrieschopper gooit bommetjes tijdens 'Patser' 25 januari 2018

In Kinepolis Antwerpen is de avondvertoning van 'Patser', de nieuwe film van Adil El Arbi en Bilall Fallah, kort voor het einde stilgelegd vanwege opstootjes. Een herrieschopper had bommetjes laten ontploffen, waarna enkele bioscoopgangers verwikkeld raakten in een verhitte discussie én zelfs een vechtpartij. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek de beveiligingsdienst de amokmaker al de deur gewezen te hebben. "Daarna is de film verder vertoond, maar sommige klanten hadden de zaal al verlaten", klinkt het bij Kinepolis.

