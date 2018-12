Herremans stapt op bij Pauwels Sauzen-Vastgoedservice Koers kort 27 december 2018

Marc Herremans is niet langer sportief coördinator bij Pauwels Sauzen-Vastgoedservice en zusterploeg Creafin-TÜV SÜD. "De klik was er niet", zegt hij. "We denken anders over de dingen en aangezien ik het menselijke contact altijd het belangrijkste vind, vond ik het beter om te stoppen. Ik heb de voorbije maanden ervaren dat ik me beter voel bij het individueel coachen van atleten. Voortaan zal ik daar opnieuw op focussen."