Heropflakkering brand in woning oud-schepen 01 maart 2018

De brandweer van Middelkerke diende dinsdagavond en woensdagmorgen nog uit te rukken voor een heropflakkering van de brand in de Meeuwenlaan in Westende. Een keukenbrand zette de woning van oud-schepen Chantal Degels en voormalig OCMW-voorzitter Paul Vydt in lichterlaaie. De woning is zwaar beschadigd binnenin en ook de apotheek op de benedenverdieping liep zware rookschade op. Chantal Degels werd even naar het ziekenhuis overgebracht met rookintoxicatie omdat ze het vuur nog probeerde te blussen.