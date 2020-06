Exclusief voor abonnees Heropening horeca 02 juni 2020

Iedereen snakt naar de gezelligheid van een biertje of fris drankje op een terras of café. Vooral de Vlaamse uitbaters kijken reikhalzend uit naar de heropening van hun zaak omwille van hun inkomsten. Wat me verwondert, is dat alle aandacht blijkbaar alleen maar gaat naar het organiseren van de 'social distancing'. Geen woord in de media over het gevaar van drinken uit glazen waaruit kort voordien anderen gedronken hebben. We mogen elkaar niet aanraken, maar drinken uit hetzelfde glas kan dan wel. Het 'coronabeestje' overleeft een temperatuur van 60 graden blijkbaar niet, maar kan elke café-uitbater garanderen dat elk glas op 60 graden gewassen zal worden? Heb jij als consument die garantie? Frisdrank kun je nog in een kartonnen bekertje serveren, maar een zwaar bier of sangria?

Marijke Schotte, Roeselare

