Hermes Oostende maakt favorietenrol waar 11 februari 2019

SAT. MICHELBEKE - HERMES OOSTENDE 1-3 21-25, 25-19, 17-25, 26-28

Er was veel nervositeit bij aanvang van deze vrouwenfinale. Al op 8-8 noteerden we tal van opslagmissers aan beide kanten. Pas na het vijftiende punt kregen de twee teams de zenuwen onder controle. Radovic hield Michelbeke in de race en Coolman zorgde voor de belangrijke punten bij Oostende. De kustploeg haalde opgelucht adem nadat ze de eerste set naar zich toetrok. De tweede set verliep evenwichtiger. Op 16-14 werd Verbinnen gewisseld in het achterveld. Michelbeke verhoogde de servicedruk en Oostende moest de rol lossen. In set drie konden de kustmeisjes zich herpakken onder leiding van de ervaren spelverdeelster Biebauw en aanvalsters Coolman-De Valkeneer. Coach Frankart trachtte met een dubbele wissel het tij te keren, maar Oostende speelde nu bevrijd van alle stress. In de slotset moest coach De Veylder zijn meisjes tot tweemaal toe in een time-out bijsturen, want nu gooide Michelbeke alle zenuwen overboord. Hermes reageerde fel en op 17-17 maakten ze niet alleen de achterstand goed, maar ook hun favorietenrol waar. Midspeelster Van Acker blesseerde zich nog tijdens het matchpunt. Na een bloedstollend slot pakte Oostende opnieuw de Belgische beker. Het was 31 jaar geleden, daarom deed het dubbel zoveel deugd. (WVM)

