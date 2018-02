Hermes hoopt Turken set te ontfutselen 21 februari 2018

Als enige overgebleven damesploeg op het Europese toneel krijgt Hermes Oostende het Turkse Bursa met aftredend 'Tiger' Charlotte Leys in de rangen. In eigen land staan ze, na de grote vier uit Istanbul, als vijfde geklasseerd, dit met een veelvoud aan budget in vergelijking met de Belgische ploegen. Voor een vol huis hoopt Oostende weer een setje te pakken. Een derde ronde is nu al gelijklopend met het clubrecord. Vooral de uit Poperinge afkomstige Leys aan het werk zien, zal ongetwijfeld vele harten sneller doen slaan. Hermes realiseerde ondertussen zijn vijfde versterking. Na Biebauw, De Tant, Platteeuw en de Nederlandse Blenckers trok het finaal de opposite van Antwerpen Jitse Verbinnen aan. (JLO)