Exclusief voor abonnees Hermans wordt geopereerd in München 24 januari 2020

00u00 0

Ben Hermans, die woensdag aan een zware val in de finale van de tweede rit van de Tour Down Under een sleutelbeenbreuk, een complexe schouderbreuk en twee gebroken ribben overhield, vloog gisterochtend om halfelf Australische tijd vanuit Adelaide naar Duitsland. De 33-jarige Limburger zal niet in België maar in München worden geopereerd. "Dat gebeurt op advies van onze Duitse teamarts", aldus Eric Van Lancker, ploegleider van Hermans bij Israel Start-Up Nation. "Het is een versplinterde en dus complexe breuk. De verwachte revalidatieperiode is effectief twee maanden. Het wordt dus quasi onmogelijk om de Waalse klassiekers te halen. Dat waren zijn volgende grote seizoensdoelen. De Ronde van Frankrijk is wel realistisch. Hermans zit sowieso in de selectie en rijdt normaal ook de Dauphiné in de aanloop." (JDK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis