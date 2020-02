Exclusief voor abonnees Hermans pas in mei opnieuw in competitie 20 februari 2020

Het herstel van Ben Hermans (33) na zijn zware val in de Tour Down Under loopt niet over rozen. "Pas begin april verwacht ik op de weg te kunnen fietsen om dan in mei de competitie te hervatten", vertelde hij aan WielerFlits. Hermans liep vorige maand een schouderbreuk, een sleutelbeenbreuk en drie gebroken ribben op. (DMM)