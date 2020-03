Exclusief voor abonnees Hermans hervat wegtrainingen 16 maart 2020

Ben Hermans (Israel Start-Up Nation) heeft gisteren voor het eerst sinds zijn zware val eind januari in de Tour Down Under (WorldTour) opnieuw op de weg kunnen trainen. De 33-jarige Limburger brak botten in de schouder, zijn sleutelbeen en enkele ribben. "Er ligt nog veel werk op de plank vooraleer ik opnieuw op volle kracht kan trainen. Ik voel de vrijheid opnieuw, ondanks het feit dat de hele coronasituatie dit moment een beetje vreemd maakt."