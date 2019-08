Exclusief voor abonnees Hermans grijpt de macht in Utah 16 augustus 2019

Belgisch succes in de Verenigde Staten. Ben Hermans klom in de Ronde van Utah naar de zege in de zware tweede etappe. De 33-jarige renner van Israel Cycling Academy hield aan die overwinning ook de leiderstrui over. Na 138,2 km van Brigham City naar de top van de Powder Mountain, een zware slotklim van 11,2 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 9,5 procent, haalde Hermans het solo voor de Canadese proloogwinnaar James Piccoli en de Deen Niklas Eg. Hermans, in juli al rit- en eindwinnaar in de Ronde van Oostenrijk, droeg zijn overwinning op aan Bjorg Lambrecht. De Italiaan Umberto Marengo had de eerste rit gewonnen in Utah.

