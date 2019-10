Exclusief voor abonnees Hermans beste in Beringen 28 oktober 2019

Ze waren met niet veel: de mannen die dit weekend 'dubbelden' en zowel in Gavere als in Beringen aan de start kwamen. Quinten Hermans had geen spijt van zijn keuze. De Limburger werd zaterdag de allereerste winnaar van de Ethias Cross op de mijnterril in Beringen. De renner van Telenet-Baloise Lions kwam nog voor halfweg koers helemaal alleen voorin en rondde zijn solo in stijl af. Belgisch kampioen Toon Aerts werd tweede, de jonge Brit Tom Pidcock derde.

