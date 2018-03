Herman Van Rompuy (70) sust en stelt gerust: "Trump, Poetin, Xi Jinping: alarmfase rood? Die drie regeren de wereld niet. Gelukkig maar" Jan Segers

31 maart 2018

00u00 27 De Krant In China heeft de president zichzelf levenslang gegund. In Rusland wisselt de president cyberaanvallen af met zenuwgasaanvallen. In de VS bepaalt het ochtendhumeur van de president of hij op de rode knop duwt. Xi Jinping, Poetin, Trump: alarmfase rood? Herman Van Rompuy (70), de wijze, stelt gerust. "De tijd is voorbij dat twee, drie grootmachten de wereld regeren. Gelukkig maar." En dat de heren alle drie op gespannen voet met de waarheid leven? Van Rompuy sust. "Dat is van alle tijden en van overal. Ik heb Belgische politici gekend die alleen per toeval de waarheid spraken."

Soms vraagt een mens zich af of het wel de goede richting uitgaat met de wereld. Als 2018 nog niet eens halfweg is, bijvoorbeeld, en Xi Jinping zich de nieuwe Mao Zedong waant, Vladimir Poetin een spion laat vergiftigen in Engeland en Donald Trump opschept over de omvang van zijn rode knop. Dan zoek je naar iemand die over voldoende gezag en expertise beschikt om orde te scheppen in de chaos en rust in de barak. En dan kom je als vanzelf tegenover Herman Van Rompuy (70) te zitten, van 2009 tot 2014 president van Europa, zoals dat heet. Bescheiden genoeg om zichzelf niet te overschatten. "Ik heb diverse keren met Vladimir Poetin en Xi Jinping gepraat. Maar het zou vermetel zijn om te beweren dat ik die mensen doorgrond." Ervaren genoeg om het belang van karakters en temperamenten te relativeren. "De wereldvrede hangt echt niet af van de vraag of Poetin, Xi en Trump fidele kerels zijn. Daar gaat het niet om. Ik ken mensen die zoon Bush een warmere persoonlijkheid vonden dan Barack Obama. Maar het beleid van Bush heeft wel tienduizenden doden geëist. In die zin valt Trump nog mee."

België wijst één Russische diplomaat uit. Een nobody, heet het. Doet dat Poetin sidderen en beven, denkt u?

"Schrijf maar iets als: Van Rompuy lacht."

En in alle ernst?

"Het gaat niet om die ene, natuurlijk. Wat België beslist, is niet de eerste zorg van Rusland. Maar neem het van mij aan: de Russen zijn wel geschrokken van de eensgezinde Europese houding. Zowat elk Europees land heeft Russische diplomaten aan de deur gezet. Dat had Poetin niet ingecalculeerd, denk ik. 'Europa volgt andermaal de Amerikanen', zeggen de Russen nu, maar ze weten wel beter. In dit geval is het Trump die Europa is gevolgd, niet omgekeerd. Skripal is niet de eerste die door Rusland vergiftigd wordt. Maar deze keer komen ze er niet ongestraft mee weg. Daar zal Poetin van opkijken."

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN