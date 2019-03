Exclusief voor abonnees Herman Van Holsbeeck is nu spelersmakelaar 26 maart 2019

Wat al een tijdje in de lucht hing is nu officieel: Herman Van Holsbeeck is spelersmakelaar. Samen met Yves Apelmaen, fiscalist en boekhouder van Van Holsbeeck, richtte de gewezen manager van Anderlecht de bvba MMELL op. Met de oprichting van MMELL komt een eind aan de speculaties over de toekomst van de Brusselaar. Van Holsbeeck: "Ik ben 64 en wil aan mijn eigen ritme kunnen werken nu. Het netwerk dat ik in al die jaren heb opgebouwd, ga ik nu voor mezelf gebruiken. Neen, spelers in portefeuille heb ik nog niet, ik begin ook pas als makelaar. Maar ik hielp wel al Marko Grujic van Liverpool naar Hertha Berlijn transfereren. En wees gerust, de commissie die ik daarvoor opstreek was heel beperkt (lacht)."

