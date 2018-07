Herman Schueremans is tevreden: "Grote Goden, maar ook kleine vernieuwers" 09 juli 2018

De gastheer mócht glunderen. Grote headliners, een show van de Duivels en veel zon. Al was dat laatste zowat het enige dat Herman Schueremans zorgen baarde. "Jammer dat we onze iconische bomen moesten kappen, maar het kon niet anders", zei hij. Volgens Schueremans is er ingezet op verjonging. "Rock Werchter is een plaats voor Grote Goden met een rijk repertoire, maar ook voor vernieuwers."