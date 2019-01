Herleeft Menen in streekduel tegen Roeselare? 23 januari 2019

Op de midweekspeeldag springen de twee derby's in het oog. Menen ontvangt Roeselare terwijl Achel landskampioen Maaseik in de ogen kijkt. Zowel Roeselare als Maaseik is topfavoriet. Doorgaans kent Roeselare een moeilijke avond bij de kleine broer, maar dat zou nu wel eens anders kunnen uitdraaien. Menen tast immers in het duister over de toekomst van de club nu voorzitter Vandeputte zich na het seizoen terugtrekt. Sinds dit nieuws draait het sportief vierkant bij de grensclub met historisch thuisverlies tegen Borgworm en een zware pandoering op Maaseik. "Toch kunnen we verrassen in de derby", maakt libero Yentl Bille zich sterk. Ook Achel staat voor een lastig karwei tegen Maaseik. De nieuwkomer in Liga A startte sterk, maar kon na de jaarwisseling nog niet winnen. De zware 3-0-nederlaag tegen Borgworm van afgelopen zondag kwam behoorlijk hard aan. Leuven probeert zich thuis tegen Gent uit de kelder van de klassering te volleyballen. (MPM)

