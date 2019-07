Exclusief voor abonnees Herkent u ze? 17 juli 2019

Op de rustdag hebben de renners ook wat meer tijd voor sociale media. De ene deelt foto's van een frisse duik in een meertje - herkent u de benen van André Greipel? -, de andere legt welverdiend zijn benen omhoog - Dylan Teuns, ritwinnaar op La Planche des Belles Filles. Oliver Naesen deed dan weer mee aan de FaceApp challenge en liet zich 20 jaar ouder toveren: "Dit is wat 1 week Tour de France met me doet."

