Exclusief voor abonnees Herkansing voor Mertens? 30 augustus 2019

00u00 0

Komt het er dan toch eens van voor Dries Mertens? In al zijn jaren bij Napoli en PSV trad de 32-jarige Rode Duivel nog nooit in een Europese clubcompetitie aan in België - op 26 november 2015 miste hij de groepswedstrijd van de Europa League bij Club Brugge door een dijblessure. In Napels scoorde hij twee keer tegen blauw-zwart. Genk treft bij Napoli nog een oude bekende: Kalilou Koulibaly. In juli 2014 streken de Limburgers 7,75 miljoen euro op voor de Senegalese verdediger. In zijn tweede jaar bij Napoli zal trainer Carlo Ancelotti beter willen doen dan vorig jaar, toen het avontuur in de CL er al na de poulefase opzat. Het rekent daarvoor onder meer op hun Mexicaanse flankaanvaller Hirving Lozano, die voor 38 miljoen euro van PSV overkwam. (VH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis