Herinrichting drukke steenweg ligt al sinds 2006 op tafel 05 mei 2018

Het tragische ongeval had wellicht niets te maken met de verkeerssituatie op de Leuvensesteenweg in Kortenberg, maar dat neemt niet weg dat buurtbewoners en handelaars al jaren klagen dat het er gevaarlijk is. Ook de gemeente klaagt over het vele zware verkeer. De herinrichting van de verkeersstroom staat al 12 jaar op de agenda, maar door een aanslepende discussie tussen gemeentebestuur en Vlaams Gewest over de financiering van rioleringswerken die gelijktijdig zouden worden uitgevoerd, is er nog niets gebeurd. Intussen heeft Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) alsnog beslist geld vrij te maken voor de rioleringswerken, waardoor er toch schot in de zaak lijkt te komen. Volgens het Agentschap Wegen & Verkeer wordt er volgend jaar een studie uitgevoerd over de herinrichting en staat daarbij de veiligheid van de zwakke weggebruikers centraal. (RDK/ADPW)

HLN