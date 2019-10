Exclusief voor abonnees Herfstvakantie van start met terrasjesweer 29 oktober 2019

00u00 0

In het Rivierenhof in Deurne zijn ze blij dat ze de terrasstoelen en -tafels nog niet opgekraamd hebben. Onder een herfstzonnetje en bij 12 graden genoten wandelaars er gisteren van een dampende kop koffie of thee. Ook vandaag en morgen krijgen we terrasjesweer met brede opklaringen en slechts hier en daar een hoog wolkje. Donderdag en vrijdag komt een lichte storing opzetten, al wordt pas vrijdagnacht regen voorspeld.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu