Herfstkorting op gas en stroom 11 september 2019

Verschillende energieleveranciers lanceren rond deze tijd nieuwe welkomstacties, met bijhorende kortingen. Het voordeel voor de combinatie van aardgas en elektriciteit loopt al snel aardig op. De prijzen op de energiemarkt daalden de afgelopen maand heel fors door het hogere aanbod en de lagere vraag. Maar in de herfst, wanneer we collectief weer meer het licht aansteken en zelfs al eens de verwarming opzetten, stellen veel consumenten hun energiefactuur in vraag. Daar spelen veel energieleveranciers handig op in door u net dan van hun diensten te proberen overtuigen. Wie wil besparen, kan zelf de vergelijking maken op Mijnenergie.be.

