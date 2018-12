Herfst was zo zonnig dat het deze maand élke dag moet regenen 03 december 2018

Als u de voorbije dagen uit het raam hebt gekeken, bent u het er misschien niet mee eens, maar toch was deze meteorologische herfst - die zaterdag eindigde - de zonnigste in bijna 40 jaar. In september, oktober en november kregen we 471 uur zonneschijn, meldt weerinstituut KMI, en dat is 149 uur meer dan normaal. Er werden ook amper 32 neerslagdagen geteld, tegenover 51 in een gewoon seizoen. In november scheen de zon bijvoorbeeld 96 uur, in plaats van 66, en viel er 55 mm neerslag in 12 dagen (tegenover 76 mm in 19 dagen).

