Exclusief voor abonnees Herfst was maar gewoontjes 02 december 2019

00u00 0

Een seizoen van "dertien in een dozijn", zo vat het KMI de herfst van 2019 samen, nu gisteren de meteorologische winter van start is gegaan. De neerslag, het aantal zonuren, de temperatuur... de afgelopen drie maanden verliepen zonder grote uitschieters. De gemiddelde temperatuur in september, oktober en november bedroeg 11,3 graden Celsius, iets warmer dan de normale 10,9 graden, al was het in november iets frisser dan normaal. Op 14 dagen registreerde het KMI temperaturen boven de 20 graden, en we kregen ook twee zomerdagen - met een warme 28,4 graden op 21 september in het Limburgse Koersel.

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 03 dagen 18 uren 05 minuten 11 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode