06 augustus 2018

Een aantal MR-kopstukken pleit voor het herfederaliseren van bepaalde domeinen. Als maker van een rijbewijssite en auteur van handboeken voor het behalen van een rijbewijs hoop ik dat dit op het vlak van mobiliteit zo vlug mogelijk gebeurt. De voorbije jaren hebben de ministers van Mobiliteit van de gewestregeringen voldoende aangetoond dat de federalisering van deze materie absoluut niet werkt. Zij hebben absurde situaties gecreëerd, waarbij een kandidaat-bestuurder in de ene gemeente 9 maanden moet oefenen voor hij praktijkexamen mag afleggen, en in een andere 3 maanden of zelfs helemaal niet. Een begeleider moet in het ene gewest vooraf een cursus volgen, maar in het andere gewest niet. Op de ene gewestweg is de maximumsnelheid 90 km/uur en op een andere 70. Je moet niet alleen de snelheidsregels van de gewesten kennen, maar ook nog weten in welk gewest je aan het rijden bent. Daarenboven heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit het gepresteerd om eigen wegmarkeringen voor oversteekplaatsen voor fietsers te lanceren, die niet in overeenstemming zijn met de wegcode. Wanneer een handboek gedrukt is, kan een uitgever meteen aan een nieuwe druk beginnen, want dan wijzigt er wel weer wat in een ander gewest. Alstublieft, herfederaliseer deze materie.

Eugeen Van Aerschot

