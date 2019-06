Exclusief voor abonnees Herexamens? Blijf blokken in nieuw dienstencentrum 29 juni 2019

00u00 0

Het stadsbestuur opende afgelopen weekend de deuren van dienstencentrum Biezenbilk voor studenten. Een succes, want dagelijks kwamen tientallen studenten er studeren, zo meldt schepen Romina Vanhooren (Open Vld). "Het stadsbestuur zal de deuren daarom ook openen tijdens de herexamenperiode van 29 juli tot en met 1 september, zeven op zeven van 8 tot 20 uur. We hopen uiteraard dat zoveel mogelijk studenten slagen, maar kregen ook al de vraag van de studenten zelf om de locatie te openen tijdens de herexamenperiode." Er zal opnieuw gratis koffie en water ter zijn voor de studenten. Andere dranken, ijsjes en versnaperingen kunnen telkens vanaf 14 uur in de cafetaria van het naburige woonzorgcentrum worden aangekocht. (TVA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis