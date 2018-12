Here we go again! Cher (72) komt naar België 12 december 2018

Goed nieuws voor de Belgische fans van Cher (72). De Amerikaanse zangeres komt op zaterdag 28 september 2019 met haar 'Here We Go Again Tour' naar het Antwerpse Sportpaleis. De laatste keer dat ze in ons land was (in 2004), hield ze nochtans haar afscheidstournee.

