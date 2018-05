Herdenkingsdienst Stephen Hawking ook toegankelijk voor tijdreizigers 14 mei 2018

00u00 0

Op 15 juni vindt in Groot-Brittannië een herdenkingsdienst voor wetenschapper Stephen Hawking plaats. Omdat de aanwezigen via een openbare lottrekking worden bepaald, kan u daarbij zijn, maar ook mensen ... die nog geboren moeten worden. Op de aanmeldingssite kunnen immers geboortedata tot 31 december 2038 worden aangekruist. "We kunnen niet uitsluiten dat tijdreizen bestaat, want het is niet op bevredigende wijze weerlegd. Alles is mogelijk tot het tegendeel wordt bewezen", legt een woordvoerder van de Stephen Hawking Foundation uit aan de openbare omroep BBC. Hawking zelf had in 2009 al een poging ondernomen om het tijdreizen empirisch vast te stellen. In een filmpje op YouTube legde de legendarische Britse astrofysicus toen uit dat hij een feestje had georganiseerd waarvoor de uitnodigingen pas na afloop werden verstuurd. Niemand kwam opdagen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN