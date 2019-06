Exclusief voor abonnees Herdenkingsbeeldjes Eerste Wereldoorlog op containerpark 11 juni 2019

Tientallen beeldjes van WO I-project 'Coming World Remember Me' in Zillebeke hebben een laatste rustplaats gevonden op... het containerpark van Gullegem. De foto van de gedumpte kunstwerkjes die symbool staan voor gesneuvelde soldaten, maakt veel commentaar los. Een vijftiental beelden kon door de parkwachters gerecupereerd worden. "In overleg met de organisatie van de installatie op De Palingbeek gaan we nadenken wat we met die beeldjes zullen doen", zegt directeur Joris Vandecasteele van de afvalintercommunale Mirom Menen. "We gaan dat ook intern met onze raad van bestuur bespreken. We zullen dat in elk geval op een zeer respectvolle en waardevolle manier doen. Op het containerpark in Gullegem hangen er camera's, maar de beelden zullen niet worden gebruikt om te achterhalen wie die beeldjes daar 'dumpte'. Het gaat niet om sluikstorten. Puur vanuit onze opdracht voor de afvalverwerking gaat het niet om strafbare feiten." (LBR)

